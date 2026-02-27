Расследование продолжается и устанавливаются все обстоятельства. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Смотрите также Мечтал "слинять" с должности и стать послом: НАБУ раскрыло роль Галущенко в деле "Мидас"

Что известно о деталях дела?

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Ивано-Франковской областной прокуратуры, а также начальнику одного из управлений этого же учреждения. Им инкриминируют получение взятки в крупном размере. Хотя в материалах дела прямо не называют имена подозреваемых, но по информации журналиста Олега Новикова, подозрение объявили экс-главе прокуратуры Роману Химе. В 2024 году в его служебном кабинете проводили обыски, после чего он уволился с должности. Областную прокуратуру он возглавлял с 2020 года.

По данным следствия, в 2021 году прокуроры требовали 100 тысяч долларов за принятие решений в интересах должностных лиц государственного предприятия и частной компании, которая завладела его имуществом. В обмен они обещали обеспечить закрытие уголовного производства и непривлечение виновных к ответственности. После получения средств дело было закрыто.

Кроме этого, следствие установило схему систематического получения взяток от частного общества, которое выполняло дорожные работы в области. В течение 2019 – 2021 годов предприятие заключило контракты на сотни миллионов гривен и, по версии правоохранителей, должно было передавать прокурорам 3% от суммы договоров за "невмешательство" в возможные нарушения. В ноябре – декабре 2021 года подозреваемые получили часть оговоренных средств. Расследование продолжается.

Что известно о других случаях коррупции в Украине?