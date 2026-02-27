Детальніше про діяльність схеми та її викриття розповіли в СБУ.
Дивіться також "Все добре, руки потиснули": з'явилися "плівки" топпосадовців ПС і СБУ, яких зловили на хабарі
Деталі корупційної схеми на відновленні Трипільної ТЕС
СБУ, Нацполіція та прокуратура встановили, що до оборудки причетні керівники двох підрядних компаній, які ремонтували теплогенеруючі об'єкти. З 2023 до 2025 роки їхні підприємства виграли тендери та уклали договори на загальну суму понад 500 мільйонів гривень.
Фігуранти штучно завищували вартість послуг, будівельних матеріалів і техобладнання. Отриману різницю вони ділили між собою.
За даними СБУ, матеріали для ремонту енергооб'єкта учасники схеми купували у підконтрольних фірмах на 30% дорожче за ринкову ціну.
Таким чином, протягом 2023 – 2025 років вони вивели на рахунки афілійованих компаній та обготівкували майже 50 мільйонів гривень,
– додали в Службі безпеки.
Під час перших обшуків у фігурантів справи вилучили гаджети, чорнову документацію із доказами корупційної схеми та 19 мільйонів гривень готівкою.
Шістьом ділкам схеми вручили підозри у легалізації (відмиванні) майна злочинним шляхом і розтрата майна в особливо великих розмірах організованою групою. Йдеться про трьох організаторів, двох керівників компаній та одного спільника.
Корупціонерам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідство триває.
Нещодавнє викриття топпосадовця Повітряних сил
Напередодні, за даними Офісу генпрокурора та СБУ, командувача логістики Повітряних сил ЗСУ та начальника СБУ в Житомирській області спіймали на хабарі. Також їх підозрюють у привласненні коштів, що були призначені для оборонного будівництва.
Їх затримали під час передачі 320 тисяч доларів.
За даними джерел 24 Каналу мовиться про затримання полковника Андрія Українця (командувача логістики ПС ЗСУ) та полковника Володимира Компаниченка (начальника Управління СБУ Житомирщини).