До того ж він хотів "поїхати кудись послом", каже "Шугармен" на записах, які опублікувало НАБУ.

Чому "Сигізмунд" хотів залишити посаду?

За даними НАБУ, на плівках Германа Галущенка називають "Сигізмундом" і визначають як "головний елемент" схеми.

У відео йдеться про "Шлагбаум". Так схему "відкатів" називали фігуранти справи "Мідас". За версією слідства, вони платили їх "Енергоатому", щоб ними розраховувалися за виконані контракти.

Зокрема, фігуранти обговорювали суми, які мали передати Галущенку. Також Олександр Цукерман (Шугармен) говорить, що "Сигізмунд" нібито "мріяв злиняти" з посади та "поїхати кудись послом".

"Так. Він чотири роки, бл*ть, це насправді реально багато (йдеться про перебування Галущенка на посаді міністра енергетики впродовж чотирьох років – ред.)", – сказав Цукерман.

Антикорупційні органи повідомили, що у 2021 – 2025 роках на користь ексміністра Галущенка могли відмити понад 12 мільйонів гривень.

За даними слідства, через довірену особу підозрюваного, якого називають "Рокет", злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою на розкраданні енергетичного сектору.

Як ще Галущенко причетний до справи "Мідас"?