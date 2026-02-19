До цього причетна безпосередньо сім'я експосадовця. Відповідні дані містяться на нових, опублікованих НАБУ, плівках щодо справи "Мідас".
Актуально Галущенко – все ж таки "Сигізмунд": НАБУ опублікувало нове викривальне відео в справі "Мідас"
За які ж гроші насправді навчалися діти Галущенка?
За версією слідства, для маскування участі посадовця на Маршаллових Островах зареєстрували компанії на ім'я колишньої дружини та дітей Галущенка.
Через цю структуру легалізували понад 7,4 мільйонів доларів, а також перерахували родині в Швейцарію більше 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйона євро. Частину коштів витратили на освіту дітей, решту розмістили на депозитах.
Цікаво! Сам Галущенко під час одного із судових слухань заявив, що за навчання його сина заплатив заможний хрещений батько.
Варто зауважити й той факт, що ексміністр планував виїхати з України саме до Швейцарії. Однак ще 15 лютого детективи НАБУ зняли його з потяга, а згодом вручили підозру.
Які ще подробиці оприлюднило слідство?
Ще у 2021 році на острові Ангілья підозрювані зареєстрували фонд, який планував залучити близько 100 мільйонів доларів "інвестицій". Серед "інвесторів" фонду була родина Германа Галущенка.
Слідство встановило, що поки Галущенко обіймав посаду міністра енергетики, через його довірену особу ("Рокета") злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від корупційних схем в енергетиці.
З викривального відео про "Сигізмунда" та його роль у схемах випливає, що ним був саме Галущенко.