Нацгвардієць та його 15-річна донька поверталися з перинатального центру, у якому перебувала дружина військового. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Що відомо про загиблих у Франківську?

Володимир Шкрумеляк разом з донькою повертатися з пологового будинку, у якому провідували маму і новонароджену дитину. Лише нещодавно нацгвардієць вкотре став батьком.

В ОВА також повідомили ще про 4 постраждалих внаслідок російського удару. Серед них – 4 річна дівчинка. Усі знаходяться у лікарні, а їхньому життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, Росія 24 березня атакувала Івано-Франківськ дронами, намагаючись влучити в адміністративну будівлю, що призвело до загибелі двох людей. Під час атаки в пологовому будинку двоє жінок народжували у підвалі.

Що ще відомо про атаку росіян 24 березня?