За словами мера Андрія Садового, в одному з будинків, у який влучив ворожий дрон, немає газу та електропостачання.
Які наслідки після російської атаки?
Міський голова детально розповів про наслідки ворожої атаки після засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій.
За його словами, у Галицькому районі:
- пошкоджено будинок на площі Соборній, 3. Окупанти вдарили по пам'ятці архітектури національного значення;
- постраждали 17 квартир;
- на вулиці Бандери пошкоджено 4 будинки та вибито 23 вікна;
- 6 квартир потребують відселення, а 4 сім'ї вже тимчасово поселили в готелі.
Зруйновані будинки та транспорт внаслідок російського удару БпЛА / Фото Андрія Садового
У Сихівському районі:
- пошкоджено 19 багатоквартирних будинків та вибито понад 1300 вікон;
- найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103. По ньому прилетіло двічі;
- побито 4 підʼїзди, 136 квартир, у яких жили понад 350 мешканців.
Також внаслідок атаки постраждав комунальний транспорт. За словами Садового, попередні збитки від його пошкодження становлять близько 650 тисяч гривень, а стан електроніки ще з'ясовують.
Що ще відомо про російський удар по Львову?
Львів 24 березня 2026 року зазнав атаки російських безпілотників, внаслідок чого пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та пам'ятки архітектури.
Росія атакувала Львів, вдаривши "Шахедом" по будівлі в центрі міста. Після атаки виникла пожежа, момент прильоту був зафіксований на відео.
Авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що на дронах, які атакували Львів, можуть знаходити камери. Він зазначив, що Росія певний час зменшила інтенсивність ударів по території України. Це ймовірно, було пов'язано із тим, що окупанти могли військово допомогти Ірану постачанням "Шахедів", та мали проблеми із Starlink.