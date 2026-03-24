Один з ударів припав по історичній частині Львова. Водночас у місті фіксують і нові наслідки атаки, а небезпека з повітря станом на вечір ще триває.
Про це повідомив Андрій Дрозда / П'ємонт.
Що відомо про наслідки атаки у Львові?
Раніше повідомляли, що один з російських безпілотників влучив у будівлю в центрі Львова. Також було відомо про удар по житловому будинку на Сихові та про чотирьох постраждалих.
Згодом з'явилася інформація про пошкодження на вулиці Степана Бандери. Там, за оприлюдненими даними, у будівлі музею "Тюрма на Лонцького" пошкоджено дах, а в органному залі вибито вікна. Оновлені дані о 17:48 оприлюднив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
За його словами, пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, який внесений до міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охопило примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження зараз визначають фахівці.
Що відомо про удари в області?
Козицький також повідомив про влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах. Водночас інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася. Станом на цей момент небезпека з повітря триває.
Що відомо про атаку на Львів 24 березня?
- Під час масованої російської атаки 24 березня Львів також опинився під ударом. У другій половині дня в центрі міста дрон поцілив у будинок. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомляв, що удар, імовірно, зачепив зону спадщини ЮНЕСКО. Згодом стало відомо про загоряння житлових будинків на площі Соборній, вулиці Братів Рогатинців і проспекті Червоної Калини, а через падіння уламків загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської громади.
- Ведуча 24 Каналу Ірина Узлова розповіла, що повітряну тривогу у Львові оголосили близько 15:40, після чого на місто полетіли "Шахеди". Орієнтовно о 16 годині в центрі пролунали вибухи. За її словами, одна з локацій удару була в районі церкви святого Андрія, під ударом також опинилися житлові будинки. На місця одразу прибули рятувальники, медики та правоохоронці.
- Один із дронів влучив у житлову будівлю в центральній частині міста, ще один – у будинок на Сихові, на проспекті Червоної Калини. Уламки безпілотника також зафіксували на початку вулиці Степана Бандери. Станом на 17:45 у місті вже було відомо про 13 постраждалих. Серед них – 51-річна жінка з мінно-вибуховою травмою ніг, ще один чоловік звернувся до травмпункту із забоями.
- В мережі з'явилися кадри перших хвилин після прильоту в центрі Львова. Місцеві пабліки опублікували момент удару "Шахеда" по будівлі, після чого на місці спалахнула пожежа. Перед цим мер Андрій Садовий попереджав про рух ворожих безпілотників на місто.