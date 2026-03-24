Один з ударів припав по історичній частині Львова. Водночас у місті фіксують і нові наслідки атаки, а небезпека з повітря станом на вечір ще триває.

Про це повідомив Андрій Дрозда / П'ємонт.

Що відомо про наслідки атаки у Львові?

Раніше повідомляли, що один з російських безпілотників влучив у будівлю в центрі Львова. Також було відомо про удар по житловому будинку на Сихові та про чотирьох постраждалих.

Згодом з'явилася інформація про пошкодження на вулиці Степана Бандери. Там, за оприлюдненими даними, у будівлі музею "Тюрма на Лонцького" пошкоджено дах, а в органному залі вибито вікна. Оновлені дані о 17:48 оприлюднив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, який внесений до міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом. Пожежею охопило примурні будівлі комплексу. Ступінь ушкодження зараз визначають фахівці.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Що відомо про удари в області?

Козицький також повідомив про влучання в об'єкти критичної інфраструктури у Комарнівській та Добросинсько-Магерівській громадах. Водночас інформація про пожежу на вулиці Братів Рогатинців у Львові не підтвердилася. Станом на цей момент небезпека з повітря триває.

