Один из ударов пришелся по исторической части Львова. В то же время в городе фиксируют и новые последствия атаки, а опасность с воздуха по состоянию на вечер еще продолжается.
Об этом сообщил Андрей Дрозда / Пьемонт.
Что известно о последствиях атаки во Львове?
Ранее сообщали, что один из российских беспилотников попал в здание в центре Львова. Также было известно об ударе по жилому дому на Сыхове и о четырех пострадавших.
Впоследствии появилась информация о повреждениях на улице Степана Бандеры. Там, по обнародованным данным, в здании музея "Тюрьма на Лонцкого" повреждена крыша, а в органном зале выбиты окна. Обновленные данные в 17:48 обнародовал начальник Львовской ОГА Максим Козицкий.
По его словам, повреждениям подвергся памятник архитектуры национального значения – ансамбль Бернардинского монастыря. Он расположен на территории исторического ареала Львова, который внесен в международный список культурных ценностей под усиленной защитой. Пожаром охватило примурные здания комплекса. Степень повреждения сейчас определяют специалисты.
Что известно об ударах в области?
Козицкий также сообщил о попадании в объекты критической инфраструктуры в Комарновской и Добросинско-Магеровской общинах. В то же время информация о пожаре на улице Братьев Рогатинцев во Львове не подтвердилась. По состоянию на данный момент опасность с воздуха продолжается.
Что известно об атаке на Львов 24 марта?
- Во время массированной российской атаки 24 марта Львов также оказался под ударом. Во второй половине дня в центре города дрон попал в дом. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал, что удар, вероятно, задел зону наследия ЮНЕСКО. Впоследствии стало известно о возгорании жилых домов на площади Соборной, улице Братьев Рогатинцев и проспекте Красной Калины, а из-за падения обломков загорелся частный дом в селе Серники Бибрской общины.
- Ведущая 24 Канала Ирина Узлова рассказала, что воздушную тревогу во Львове объявили около 15:40, после чего на город полетели "Шахеды". Ориентировочно в 16 часов в центре раздались взрывы. По ее словам, одна из локаций удара была в районе церкви святого Андрея, под ударом также оказались жилые дома. На места сразу прибыли спасатели, медики и правоохранители.
- Один из дронов попал в жилое здание в центральной части города, еще один – в дом на Сыхове, на проспекте Красной Калины. Обломки беспилотника также зафиксировали в начале улицы Степана Бандеры. По состоянию на 17:45 в городе уже было известно о 13 пострадавших. Среди них – 51-летняя женщина с минно-взрывной травмой ног, еще один мужчина обратился в травмпункт с ушибами.
- В сети появились кадры первых минут после прилета в центре Львова. Местные паблики опубликовали момент удара "Шахеда" по зданию, после чего на месте вспыхнул пожар. Перед этим мэр Андрей Садовый предупреждал о движении вражеских беспилотников на город.