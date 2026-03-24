Ведущая 24 Канала Ирина Узлова отметила, что попадание было в Церковь святого Андрея. Также целями врага стали жилые дома.

"Таких локаций было три. Продолжают приезжать спасательные службы, машины скорой помощи, правоохранители. В конце минувшего часа я сообщила, что потушили пожар, но видим, что процесс тушения еще продолжается", – сообщила она.

Какие последствия атаки?

Ирина Узлова рассказала, что до сих пор идет воздушная тревога. В 17:10 сообщалось, что еще один "Шахед" заходит во Львовскую область.

Сейчас на месте попадания в центре города находится более шести бригад спасателей. Известно о четырех пострадавших. Один из очевидцев рассказал, что находился с женой в укрытии. Он к воздушной тревоге приехал навестить жену на работе в торговом центре. Они находились в укрытии, ничего не видели, но слышали громкие звуки взрывов.

Среди последствий не только пожары и возгорания в жилом доме, которые сейчас гасят спасатели, но и выбитые стекла. Стекла выбиты и в торговом центре, но на первых этажах видим в основном повреждения. Также выбиты у припарковавшихся рядом автомобилей. Повреждения рынка не вижу,

– сказала ведущая.

Однако, по информации Львовской ОВА и городского совета, попадания были не только в историческом центре. Также повреждения фиксируются в начале улицы Степана Бандеры.