Момент прильоту опублікували місцеві пабліки.

Перші хвилини після прильоту у Львові

Повітряну тривогу у Львові вдень 24 березня оголосили через загрозу обстрілу. Мер міста Андрій Садовий попереджав про рух російських безпілотників на місто. Згодом там пролунали вибухи через приліт.

На відео видно, як ударний дрон б'є по будівлі в центрі міста. Опісля там виникла пожежа.

Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, російський "Шахед" вдарив по центру міста. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт, що є спадщиною ЮНЕСКО.

Також відомо про постраждалих.