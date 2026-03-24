Момент прильоту опублікували місцеві пабліки.
Перші хвилини після прильоту у Львові
Повітряну тривогу у Львові вдень 24 березня оголосили через загрозу обстрілу. Мер міста Андрій Садовий попереджав про рух російських безпілотників на місто. Згодом там пролунали вибухи через приліт.
"Шахед" атакував центр Львова: дивіться відео
На відео видно, як ударний дрон б'є по будівлі в центрі міста. Опісля там виникла пожежа.
Як повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, російський "Шахед" вдарив по центру міста. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено об'єкт, що є спадщиною ЮНЕСКО.
Також відомо про постраждалих.