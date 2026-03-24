Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Які наслідки атаки у Львові?

Повітряну тривогу у Львівському районі оголосили о 15:35: згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в регіоні фіксують ворожі БпЛА, які рухаються курсом на Львів.

Близько 16:19 в обласному центрі пролунали вибухи, Андрій Садовий написав про роботу сил ППО.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки було пошкоджено житловий будинок у центрі Львова. Наразі усі екстрені служби виїхали на місце.

Мер міста також опублікував фото наслідків удару.

Тим часом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки постраждала спадщина ЮНЕСКО.

Щонайменше двоє людей зазнали важких поранень.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.