Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Що відомо про атаку на Чернігів?

Повітряну тривогу через загрозу БпЛА оголосили в Чернігові та районі ще зранку – близько 09:45.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, з того часу область перебуває під атакою ворожих дронів: на територію з півночі постійно залітають нові групи групи безпілотників.

О 15:41 Дмитро Брижинський повідомив, що в Чернігові зафіксували приліт БпЛА на вулиці Скоропадського.

Попередньо, 1 постраждалий. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється,

– написав начальник МВА.

Згодом Брижинський уточнив, що постраждалих внаслідок атаки немає.

