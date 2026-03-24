Про це пише голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Дивіться також Дрон прямує у напрямку Львова, – Садовий
Що відомо про постраждалих?
Вдень 24 березня у Львові та області тривала повітряна тривога через загрозу атаки ворожих безпілотників. Вже о 16:19 працювали сили ППО.
Згодом мер міста повідомив про влучання "Шахеда" у центральну частину міста. Внаслідок атаки поранено щонайменше двох осіб. Усі у важкому стані.
Деталі з'ясовуються.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Де ще чули вибухи?
Ударні ворожі дрони атакували Тернопільщину. В області та місті працювали сили ППО.
Близько трьох вибухів чули й на Вінничині.