Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
Що відомо про загрозу для Львова?
Російська армія масовано атакувала Україну різними видами повітряних цілей у ніч проти 24 березня. Велика кількість БпЛА, за даними Повітряних сил ЗСУ, досі перебуває у небі над Україною.
Повітряну тривогу на Львівщині, зокрема Львівському районі, оголосили близько 15:35. Вже за пів години Андрій Садовий попередив про рух безпілотника до міста.
Повідомляють про ворожий дрон у напрямку Львова,
– написав Садовий.
Близько 16:17 очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про підвищену загрозу для Сихова. За кілька хвилин у місті прогриміли вибухи.
Працює ППО! Не знімайте на відео,
– закликав мер Львова.