Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Які наслідки атаки в Житомирі?

Під час атаки в Житомирі було пошкоджено двоповерховий житловий будинок, в прилеглих будівлях вибуховою хвилею також вибило вікна.

Пожежу, що спалахнула на місці влучання, оперативно ліквідували рятувальники.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала дівчинка 12 років. Дитину оперативно госпіталізували, наразі лікарі надають їй усю необхідну допомогу.

На місці працювали всі екстрені служби. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється,

– додали в ДСНС.

Під ударом був житловий сектор у Житомирі / Фото: ДСНС Житомирщини

