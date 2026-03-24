Об этом сообщил председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
Какие последствия атаки в Житомире?
Во время атаки в Житомире был поврежден двухэтажный жилой дом, в близлежащих зданиях взрывной волной также выбило окна.
Пожар, вспыхнувший на месте попадания, оперативно ликвидировали спасатели.
По предварительной информации, в результате атаки пострадала девочка 12 лет. Ребенка оперативно госпитализировали, сейчас врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
На месте работали все экстренные службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется,
– добавили в ГСЧС.
Под ударом был жилой сектор в Житомире / Фото: ГСЧС Житомирщины
Важно! Оперативно о тревогах, угрозу БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмм-канале.
Враг бил по западным регионам: что известно?
Днем 24 марта российские войска совершили одну из самых массированных атак по Украине. Предварительно, с 9:00 до 18:00 этого дня противник запустил 556 ударных дронов.
Под ударами оказались Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая области и западные регионы – от Хмельницкого до Львова. Несмотря на сбивание большинства вражеских БпЛА, было зафиксировано 15 попаданий.
Во Львове в результате вражеской атаки был поврежден жилой дом в центре Львова, также пострадало наследие ЮНЕСКО. По словам Андрея Садового, в больницах Львова уже находятся 17 раненых, количество пострадавших увеличивается.