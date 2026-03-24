По словам мэра Андрея Садового, в одном из домов, в который попал вражеский дрон, нет газа и электроснабжения.
Какие последствия после российской атаки?
Городской голова подробно рассказал о последствиях вражеской атаки после заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
По его словам, в Галицком районе:
- поврежден дом на площади Соборной, 3. Оккупанты ударили по памятнику архитектуры национального значения;
- пострадали 17 квартир;
- на улице Бандеры повреждены 4 дома и выбито 23 окна;
- 6 квартир нуждаются в отселении, а 4 семьи уже временно поселили в гостинице.
Разрушенные дома и транспорт в результате российского удара БПЛА / Фото Андрея Садового
У Сиховском районе:
- повреждены 19 многоквартирных домов и выбито более 1300 окон;
- больше всего пострадал дом на проспекте Красной Калины, 103. По нему прилетело дважды;
- побито 4 подъезда, 136 квартир, в которых жили более 350 жителей.
Также в результате атаки пострадал коммунальный транспорт. По словам Садового, предварительные убытки от его повреждения составляют около 650 тысяч гривен, а состояние электроники еще выясняют.
Что еще известно о российском ударе по Львову?
Львов 24 марта 2026 года подвергся атаке российских беспилотников, в результате чего повреждены объекты критической инфраструктуры и памятники архитектуры.
Россия атаковала Львов, ударив "Шахедом" по зданию в центре города. После атаки возник пожар, момент прилета был зафиксирован на видео.
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что на дронах, которые атаковали Львов, могут находить камеры. Он отметил, что Россия некоторое время уменьшила интенсивность ударов по территории Украины. Это вероятно, было связано с тем, что оккупанты могли военно помочь Ирану поставкой "Шахедов", и имели проблемы со Starlink.