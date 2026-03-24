По словам мэра Андрея Садового, в одном из домов, в который попал вражеский дрон, нет газа и электроснабжения.

Какие последствия после российской атаки?

Городской голова подробно рассказал о последствиях вражеской атаки после заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, в Галицком районе:

поврежден дом на площади Соборной, 3. Оккупанты ударили по памятнику архитектуры национального значения;

пострадали 17 квартир;

на улице Бандеры повреждены 4 дома и выбито 23 окна;

6 квартир нуждаются в отселении, а 4 семьи уже временно поселили в гостинице.

Разрушенные дома и транспорт в результате российского удара БПЛА / Фото Андрея Садового

У Сиховском районе:

повреждены 19 многоквартирных домов и выбито более 1300 окон;

больше всего пострадал дом на проспекте Красной Калины, 103. По нему прилетело дважды;

побито 4 подъезда, 136 квартир, в которых жили более 350 жителей.

Также в результате атаки пострадал коммунальный транспорт. По словам Садового, предварительные убытки от его повреждения составляют около 650 тысяч гривен, а состояние электроники еще выясняют.

