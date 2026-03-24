Есть угроза повторных ударов. Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что это уже второй случай, когда противник использовал подобную тактику удара. Говорится, вероятно, об атаке по СБУ.

Что Россия использовала для атаки по Львову?

Анатолий Храпчинский отметил, что Россия некоторое время уменьшила интенсивность ударов по территории Украины. Это вероятно, было связано с тем, что оккупанты могли военно помочь Ирану поставкой "Шахедов", и имели проблемы со Starlink. Однако сейчас это, возможно, измениться.

Россияне начали тестировали возможности управлять ударными беспилотниками удаленно. Сейчас они это делают в боевых условиях.

"Скорее всего, на этих дронах (которые атаковали Львов – 24 Канал) сейчас будут находить камеры, на них будет mesh-связь", – сказал он.

Справка. Mesh-связь – это система, которая создает непрерывную Wi-Fi сеть. Благодаря ей есть постоянная связь, что позволяет автоматически переключать устройства между собой без потери сигнала.

Авиаэксперт заметил, что враг использовал шаткую тактику, он действовал в день, когда хорошая погода и визуально можно легко работать по захваченным целям.

Mesh-связь дает возможность управлять дронами, условно, наводить их по Львову, сидя в Москве,

– подчеркнул он.

К слову, враг атаковал центр Львова около 16:00, в результате этого могли пострадать исторические здания, которые относятся к наследию ЮНЕСКО. На месте работают экстренные службы.

Что известно об атаке по Львову?