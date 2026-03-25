Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, обратив внимание на то, какими именно средствами россияне наносили удары. Напомним, что в результате атаки по Ивано-Франковску погиб нацгвардеец Владимир Шкрумеляк и его дочь Анелия.
К чему готовятся россияне?
Свитан отметил, что российские дроны, которые атаковали украинские города, попали именно туда, куда направлялись.
Траектория полета и отсутствие некоторых наших средств поражения на этих участках свидетельствуют о том, что россияне занялись прямым геноцидом с использованием в больших количествах российско-китайских "Гераней". Враг накопил их за последние полторы – две недели,
– объяснил военный эксперт.
Именно поэтому россияне пытаются уже почти двое суток подряд в несколько волн проводить непрерывные атаки.
"Думаю, сегодня в течение дня также россияне будут использовать определенную часть дронов", – предположил Роман Свитан.
Противник таким образом, по мнению полковника запаса, пытается надавить на украинское общество, чтобы как минимум подтолкнуть его к принятию капитуляционных решений, которые россияне провозглашают в последнее время.
Стоит знать. Авиационный эксперт Богдан Долинце считает, что атака 24 марта показала, что враг имеет производственные возможности для осуществления таких массированных атак – за сутки россияне использовали по Украине почти 1000 дронов. Ведь для запуска нужны не только дроны, но и боевые части к ним, что предполагает наличие десятков тонн взрывчатого вещества только для одной атаки. Это означает, что ВПК России работает на полную мощность.
В то же время это может быть началом определенных формирующих операций России перед наступательными действиями накануне 9 мая. Это, по его словам, так называемое весеннее обострение, и в его рамках сейчас осуществляется давление на украинскую территорию.
Также, как заметил военный эксперт, на линии соприкосновения противник сегодня использует в несколько волн личный состав, часть техники. И плюс атаки дронов и крылатых ракет, которые применяются для давления уже на наши тылы. А именно на гражданскую инфраструктуру и места компактного проживания гражданского населения.
Что известно об атаке Украины 24 марта?
Россия за сутки, начиная с 18:00 23 марта, запустила по Украине 948 ударных беспилотников различных типов. В частности днем враг атаковал 556 дронами. При этом украинские силы поразили 541 беспилотник россиян.
Во время дроновой атаки по Львову произошло по меньшей мере три попадания. Было поражено здание в центе города и памятник архитектуры. Также сразу два дрона нанесли удары по дому в Сиховском районе города.
В Ивано-Франковске противник, пытаясь попасть по админзданию в центре города, нанес удар по роддому. Из-за атаки есть двое погибших.