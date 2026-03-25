Про це у розмові з 24 Каналом зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, звернувши увагу на те, якими саме засобами росіяни завдавали ударів. Нагадаємо, що внаслідок атаки по Івано-Франківську загинув нацгвардієць Володимир Шкрумеляк і його донька Анелія.

До чого готуються росіяни?

Світан наголосив, що російські дрони, які атакували українські міста, потрапили саме туди, куди прямували.

Траєкторія польоту і відсутність деяких наших засобів ураження на цих ділянках свідчать про те, що росіяни зайнялися прямим геноцидом з використанням у великих кількостях російсько-китайських "Гераней". Ворог накопичив їх за останні півтора – два тижні,

– пояснив військовий експерт.

Саме тому росіяни намагаються вже майже дві доби поспіль у кілька хвиль проводити безперервні атаки.

"Думаю, сьогодні впродовж дня також росіяни використовуватимуть певну частину дронів", – припустив Роман Світан.

Противник у такий спосіб, на думку полковника запасу, намагається натиснути на українське суспільство, щоб щонайменше підштовхнути його до прийняття капітуляційних рішень, які росіяни проголошують останнім часом.

Варто знати. Авіаційний експерт Богдан Долінце вважає, що атака 24 березня засвідчила, що ворог має виробничі спроможності для здійснення таких масованих атак – за добу росіяни використали по Україні майже 1000 дронів. Адже для запуску потрібні не тільки дрони, а й бойові частини до них, що передбачає наявність десятків тонн вибухової речовини лише для однієї атаки. Це означає, що ВПК Росії працює на повну потужність.

Водночас це може бути початком певних формуючих операцій Росії перед наступальними діями напередодні 9 травня. Це, за його словами, так зване весняне загострення, і в його межах зараз здійснюється тиск на українську територію.

Також, як зауважив військовий експерт, на лінії зіткнення противник на сьогодні використовує у кілька хвиль особовий склад, частину техніки. І плюс атаки дронів та крилатих ракет, які застосовуються для тиску вже на наші тили. А саме на цивільну інфраструктуру і місця компактного проживання цивільного населення.

Що відомо про атаку України 24 березня?