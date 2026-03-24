Авіаційний експерт Богдан Долінце пояснив 24 Каналу, що такі масовані атаки є ознакою стратегічного планування з боку Росії.

Що стоїть за масштабними атаками дронів по Україні?

По-перше, для кожного безпілотника необхідно індивідуально запрограмувати ціль і прокласти маршрут. Для цього потрібна відповідна кількість пускових установок і підготовлених розрахунків, які фізично забезпечують запуск. Це означає, що така атака не може бути спонтанною,

– пояснив Долінце.

Друга компонента масованої атаки, за словами експерта, – це виробнича спроможність Росії. Бо для запуску потрібні не лише безпілотники, а й бойові частини до них. А це означає десятки тонн вибухової речовини лише для однієї атаки. Це свідчить про те, що російський ВПК працює на повну потужність.

"Третій складник – це спроможність росіян накопичувати дрони. Протягом останніх тижнів кількість використання безпілотників помітно зменшилася, і це, швидше за все, був свідомий крок", – зазначив експерт.

Зверніть увагу! Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив, що дрони на Україну летіли ще з ночі, до того ж росіяни планували запустити протикорабельні ракети "Циркон", проте ГУР знищив пускові установки ворога. Експерт припускає, що росіяни дратуються через можливість українських дронів атакувати в глиб Росії.

Що ще відомо про атаку росіян по Україні?