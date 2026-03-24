Авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил 24 каналу, что такие массированные атаки являются признаком стратегического планирования со стороны России.
Что стоит за масштабными атаками дронов по Украине?
Во-первых, для каждого беспилотника необходимо индивидуально запрограммировать цель и проложить маршрут. Для этого нужно соответствующее количество пусковых установок и подготовленных расчетов, которые физически обеспечивают запуск. Это означает, что такая атака не может быть спонтанной,
– объяснил Долинце.
Вторая компонента массированной атаки, по словам эксперта, – это производственная способность России. Потому что для запуска нужны не только беспилотники, но и боевые части к ним. А это означает десятки тонн взрывчатого вещества только для одной атаки. Это свидетельствует о том, что российский ВПК работает на полную мощность.
"Третья составляющая – это способность россиян накапливать дроны. В течение последних недель количество использования беспилотников заметно уменьшилось, и это, скорее всего, был сознательный шаг", – отметил эксперт.
Обратите внимание! Военный обозреватель Василий Пехньо заметил, что дроны на Украину летели еще с ночи, к тому же россияне планировали запустить противокорабельные ракеты "Циркон", однако ГУР уничтожил пусковые установки врага. Эксперт предполагает, что россияне раздражаются из-за возможности украинских дронов атаковать в глубь России.
Что еще известно об атаке россиян по Украине?
- СОУ перехватили почти все крылатые ракеты. Россияне понимают, что эффективнее наносить удары именно дронами чтобы истощить украинскую оборону.
- Нетипичная атака россиян может быть реакцией на украинские удары по важным объектам в Крыму.
- С вечера 23 марта и в течение дня 24 марта Россия выпустила по Украине 948 различных дронов. Украинские силы отразили 541. Под удары попали Киевская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области.