Авиационный эксперт Богдан Долинце объяснил 24 каналу, что такие массированные атаки являются признаком стратегического планирования со стороны России.

Что стоит за масштабными атаками дронов по Украине?

Во-первых, для каждого беспилотника необходимо индивидуально запрограммировать цель и проложить маршрут. Для этого нужно соответствующее количество пусковых установок и подготовленных расчетов, которые физически обеспечивают запуск. Это означает, что такая атака не может быть спонтанной,

– объяснил Долинце.

Вторая компонента массированной атаки, по словам эксперта, – это производственная способность России. Потому что для запуска нужны не только беспилотники, но и боевые части к ним. А это означает десятки тонн взрывчатого вещества только для одной атаки. Это свидетельствует о том, что российский ВПК работает на полную мощность.

"Третья составляющая – это способность россиян накапливать дроны. В течение последних недель количество использования беспилотников заметно уменьшилось, и это, скорее всего, был сознательный шаг", – отметил эксперт.

Обратите внимание! Военный обозреватель Василий Пехньо заметил, что дроны на Украину летели еще с ночи, к тому же россияне планировали запустить противокорабельные ракеты "Циркон", однако ГУР уничтожил пусковые установки врага. Эксперт предполагает, что россияне раздражаются из-за возможности украинских дронов атаковать в глубь России.

