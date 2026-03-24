Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Россия уже давно стремится запускать большое количество дронов по Украине. Ранее у оккупантов с этим были определенные трудности, однако сейчас несколько изменилось.

Смотрите также Иранские "Шахеды" бьют по церкви во Львове – это абсолютное извращение, – Зеленский об атаке

Почему Россия снова начала массированные атаки по Украине?

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что у оккупантов были определенные ограничения по поставкам важных компонентов для беспилотников, но сейчас, вероятно, все наладилось. Россияне снова могут увеличивать объем производства ударных беспилотников, чтобы атаковать ими Украину.

Плюс война на Ближнем Востоке могла лишить их возможности запускать по Украине большое количество "Шахедов", потому что в них нуждался Иран,

– сказал он.

Кроме того, наше государство лишило Россию Starlink, поэтому, по словам Храпчинского, враг вновь начал возвращаться к попыткам реализации mesh-связи, чтобы вражеские беспилотники могли почти беспрепятственно залетать на территорию нашего государства. Это подтверждает то, начались атаки "Шахедов" вдоль северной границы Украины с Беларусью.

Улучшение погодных условий также могло способствовать сегодняшней вражеской атаке.

Россияне долго готовились и сейчас уже можно говорить о том, что они начали применять дроны для массовых атак,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Он отметил, что оккупанты ранее тестировали определенные возможности связи, и когда собрали достаточно разведывательной информации, то начали попытки нагружать украинскую противовоздушную оборону.

"Если говорить о сегодняшней атаке, то Сил обороны Украины перехватили все крылатые ракеты, за исключением некоторых баллистических. Поэтому враг понимает, что он не является эффективным в смысле атак ракетами, поэтому будет нагружать именно ударными беспилотниками, чтобы истощить Силы обороны", – подчеркнул авиаэксперт.

Важно! В Воздушных силах сообщили, что во время массированной атаки 24 марта украинским защитникам удалось сбить 18 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Искандер-К", 2 управляемые авиационные ракеты. Однако 7 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", к сожалению, атаковали Украину.

Как Украине защитить небо?

Украинское руководство предупреждает, что Россия планирует атаковать Украину, используя 1000 беспилотников. Уже были случаи, когда враг два дня подряд применял 800 и 600 дронов.

Надо понять, что основной инструмент противника – это применение большого количества беспилотников в течение длительного времени, чтобы растягивать наши возможности противодействия,

– сказал Храпчинский.

Сейчас главная цель России, чтобы Украина постоянно страдала от атак вражеских дронов, чтобы система украинской ПВО была перегружена. Оккупанты для этого развернули большое количество дополнительных пусковых площадок и налаживают механизмы связи.

Наши военные очень эффективны в работе с дронами-перехватчиками, однако, по словам авиаэксперта, есть человеческий фактор – постоянное противодействие российских "Шахедам" истощает наших защитников.

Поэтому враг пытается бить именно в этом направлении. Наша главная задача сейчас масштабировать производство дронов-перехватчиков и двигаться в процессе автоматизации этих вопросов,

– подчеркнул он.

По мнению Анатолия Храпчинского, важно, чтобы было больше операторов, которые контролируют автоматический процесс выполнения перехвата, а не управляют этими дронами вручную.

Что известно о массированной атаке по Украине 24 марта?