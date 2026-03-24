В частности, пострадали церковь, административные здания, роддом, жилая многоэтажка и больница. Об этом сообщил Зеленский в своем вечернем обращении.
Что сказал Зеленский о российской атаке?
Зеленский сообщил об усилении атак России по украинским городам с использованием модернизированных иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".
По словам президента, враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру. В частности, во Львове под удар попала церковь и 9-этажный дом, в Ивано-Франковске – жилая и социальная инфраструктура, в Тернополе, Виннице, Житомире, Харьковской области также зафиксированы прилеты.
По состоянию на 20:40 известно о более чем 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь.
Зеленский отметил, что Россия не только продолжает использовать иранские дроны, но и активно их модернизирует, что усложняет работу украинской противовоздушной обороны.
Иранские "шахэды", модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове – это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, может это нравиться,
– подчеркнул президент.
По словам президента, среди мишеней у россиян энергетика – это основное, они продолжают свою операцию, чтобы сломать Украину и энергосистему.
Он также отмечает, что в России не намерены реально заканчивать войну.
"А если учесть, что Россия еще и помогает иранскому режиму наносить удары по всему региону, то вывод вполне очевиден: без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь у них там, в Москве, не появится желание отходить от войны, как-то привыкать снова к миру. Именно давления сейчас очевидно не хватает. И наоборот, есть сигналы, которые поощряют Россию – поощряют продолжать то, что они делают уже годами, только увеличивая агрессивность", – говорит Зеленский.
Он обращает внимание на то, что санкции против России были частично ослаблены и это играет на интерес Москвы воевать дальше. По меньшей мере 2 миллиарда долларов только в эти недели россияне заработают от ослабления ограничений.
Атака по Украине 24 марта: что известно?
В результате массированной атаки на Винницкую область 24 марта пострадали местные жители. По состоянию на 18:54 известно об 11 раненых, из которых 6 госпитализированы, 5 получили медицинскую помощь и отправлены на амбулаторное лечение. Также сообщили об 1 погибшем – мужчине 59 лет.
В результате атаки дронов на Ивано-Франковск погибли нацгвардеец и его дочь, которые посещали перинатальный центр. В городских и областных роддомах выбиты окна, ведутся работы по восстановлению, и оказывается помощь пострадавшим.
24 марта Россия осуществила атаку "Шахедами" на Львов, попав в Церковь святого Андрея и жилые дома. В результате атаки повреждены стекла, возникли пожары, в частности, на улице Степана Бандеры и в жилом доме на Сыхове, продолжается работа спасательных служб.
В Тернополе вражеский беспилотник попал в административное здание, повредив педиатрическое отделение городской больницы №2. Медики и персонал оперативно эвакуировали детей и работников в укрытие, что помогло избежать жертв.