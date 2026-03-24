В частности, пострадали церковь, административные здания, роддом, жилая многоэтажка и больница. Об этом сообщил Зеленский в своем вечернем обращении.

Что сказал Зеленский о российской атаке?

Зеленский сообщил об усилении атак России по украинским городам с использованием модернизированных иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".

По словам президента, враг целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру. В частности, во Львове под удар попала церковь и 9-этажный дом, в Ивано-Франковске – жилая и социальная инфраструктура, в Тернополе, Виннице, Житомире, Харьковской области также зафиксированы прилеты.

По состоянию на 20:40 известно о более чем 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь.

Зеленский отметил, что Россия не только продолжает использовать иранские дроны, но и активно их модернизирует, что усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Иранские "шахэды", модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове – это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, может это нравиться,

– подчеркнул президент.

По словам президента, среди мишеней у россиян энергетика – это основное, они продолжают свою операцию, чтобы сломать Украину и энергосистему.

Он также отмечает, что в России не намерены реально заканчивать войну.

"А если учесть, что Россия еще и помогает иранскому режиму наносить удары по всему региону, то вывод вполне очевиден: без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь у них там, в Москве, не появится желание отходить от войны, как-то привыкать снова к миру. Именно давления сейчас очевидно не хватает. И наоборот, есть сигналы, которые поощряют Россию – поощряют продолжать то, что они делают уже годами, только увеличивая агрессивность", – говорит Зеленский.

Он обращает внимание на то, что санкции против России были частично ослаблены и это играет на интерес Москвы воевать дальше. По меньшей мере 2 миллиарда долларов только в эти недели россияне заработают от ослабления ограничений.

Атака по Украине 24 марта: что известно?