Зокрема, постраждали церква, адміністративні будівлі, пологовий будинок, житлова багатоповерхівка і лікарня. Про це повідомив Зеленський у своєму вечірньому зверненні.
Що сказав Зеленський про російську атаку?
Зеленський повідомив про посилення атак Росії по українських містах із використанням модернізованих іранських дронів-камікадзе типу "Шахед".
За словами президента, ворог цілеспрямовано атакує цивільну інфраструктуру. Зокрема, у Львові під удар потрапила церква та 9-поверховий будинок, в Івано-Франківську – житлова та соціальна інфраструктура, у Тернополі, Вінниці, Житомирі, Харківській області також зафіксовано прильоти.
Станом на 20:40 відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей. Усім надається необхідна допомога.
Зеленський зазначив, що Росія не лише продовжує використовувати іранські дрони, а й активно їх модернізує, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони.
Іранські "шахеди", модернізовані Росією, б’ють по церкві у Львові – це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін, може це подобатися,
– наголосив президент.
За словами президента, серед мішеней у росіян енергетика – це основне, вони продовжують свою операцію, щоб зламати Україну та енергосистему.
Він також зазначає, що в Росії не має наміру реально закінчувати війну.
"А якщо врахувати, що Росія ще й допомагає іранському режиму завдавати ударів по всьому регіону, то висновок цілком очевидний: без додаткового й сильного тиску на Росію, без відчутних російських втрат у них там, у Москві, не зʼявиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру. Саме тиску зараз очевидно не вистачає. І навпаки, є сигнали, які заохочують Росію – заохочують продовжувати те, що вони роблять уже роками, тільки збільшуючи агресивність", – каже Зеленський.
Він звертає увагу на те, що санкції проти Росії були частково послаблені й це грає на інтерес Москви воювати далі. Щонайменше 2 мільярди доларів тільки цими тижнями росіяни зароблять від послаблення обмежень.
Атака по Україні 24 березня: що відомо?
Унаслідок масованої атаки на Вінниччину 24 березня постраждали місцеві мешканці. Станом на 18:54 відомо про 11 поранених, з яких 6 госпіталізовані, 5 отримали медичну допомогу і відправлені на амбулаторне лікування. Також повідомили про 1 загиблого – чоловіка 59 років.
Внаслідок атаки дронів на Івано-Франківськ загинули нацгвардієць та його донька, які відвідували перинатальний центр. У міських та обласних пологових будинках вибиті вікна, ведуться роботи з відновлення, і надається допомога постраждалим.
24 березня Росія здійснила атаку "Шахедами" на Львів, влучивши у Церкву святого Андрія та житлові будинки. Внаслідок атаки пошкоджено шибки, виникли пожежі, зокрема, на вулиці Степана Бандери та в житловому будинку на Сихові, триває робота рятувальних служб.
У Тернополі ворожий безпілотник влучив в адміністративну будівлю, пошкодивши педіатричне відділення міської лікарні №2. Медики та персонал оперативно евакуювали дітей і працівників до укриття, що допомогло уникнути жертв.