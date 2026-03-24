Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів 24 Каналу, які наслідки атаки Росії на місто. Він повідомив, про трагедію, що сталася під час ворожого удару.

Скільки загиблих внаслідок атаки Росії?

Марцінків повідомив, що бла спроба удару по адмінбудівлі міста Івано-Франківська, і на жаль, хвилею був пошкоджений міський і обласний пологові будинки. Більше постраждав міський.

На жаль, внаслідок ворожої атаки 2 людей загинуло. Серед них нацгвардієць, в якого народила дружина в пологовому декілька днів тому. Співчуття рідним загиблих,

– наголосив міський голова.

Загиблий разом з донькою, за його словами, відвідували перинатальний центр, і саме в цей момент відбулась атака.

Також є поранені, зокрема 6-річний хлопчик, який перебуває у лікарні, але його життю нічого не загрожує. У міському і обласному пологовому будинках і у близько 10 будівель вибиті вікна, – сказав Марцінків.

Через Центр надання адміністративних послуг люди можуть звертатися за компенсацією на пошкоджені вікна.

Працюють аварійні бригади, які забезпечують умови для того, щоб у пологовому будинку могли народжуватися діти.

Я був в пологовому будинку, спілкувався з жінками. В момент, коли відбувалися всі ці події, двоє жінок, на щастя, народили у підвалі. І у пологовому будинку усі перебували в укритті, тому постраждалих і в обласному, і в міському немає,

– зауважив Руслан Марцінків.








