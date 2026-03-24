Про це в етері "Суспільного" повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Кули влучив БпЛА у Івано-Франківську?

Мер повідомив, що місто атакував один ударний безпілотник типу "Шахед". Ворог здійснив спробу удару по одній із адміністративних будівель, однак дрон влучив у пологовий.

На жаль, є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. У перинатальному центрі всі були в укриттях. Залишилися всі живі й неушкоджені. Звісно, що будемо компенсувати людям втрати,

– зауважив Марцінків.

Наразі, за словами міського голови, на місці події працюють усі відповідні служби, зокрема й рятувальники ДСНС.

Марцінків додав, що російські війська завдають ударів і вдень, намагаючись атакувати центральну частину міста.

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську сьогодні?