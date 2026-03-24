Про це в етері "Суспільного" повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Кули влучив БпЛА у Івано-Франківську?
Мер повідомив, що місто атакував один ударний безпілотник типу "Шахед". Ворог здійснив спробу удару по одній із адміністративних будівель, однак дрон влучив у пологовий.
На жаль, є пошкоджені вікна, зокрема, пологового будинку і довколишніх будівель. У перинатальному центрі всі були в укриттях. Залишилися всі живі й неушкоджені. Звісно, що будемо компенсувати людям втрати,
– зауважив Марцінків.
Наразі, за словами міського голови, на місці події працюють усі відповідні служби, зокрема й рятувальники ДСНС.
Марцінків додав, що російські війська завдають ударів і вдень, намагаючись атакувати центральну частину міста.
Що відомо про вибухи в Івано-Франківську сьогодні?
Повітряна тривога у місці почалась у 15:37, тоді як вибух у передмісті Франківська було чутно о 16:49.
Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук попереджала про рух ворожих БпЛА у повітряному просторі Івано-Франківська.