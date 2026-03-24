Вибухи пролунали приблизно о 16:50. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

Що відомо про вибухи у Франківську?

Приблизно о 16:40 місцеві телеграм-канали повідомили про рух БпЛА у бік міста. За 10 хвилин пролунали вибухи. За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, працювала ППО.

Кореспондентка 24 Каналу зазначає, що у місті чути сирени екстрених служб. Багато швидких і пожежники поїхали на місце вибуху.

Водночас голова Франківської ОВА Світлана Онищук попередила, що у повітряному просторі області ще досі перебувають ворожі дрони. Повітряні сили уточнили, що БпЛА рухають на Бурштин.

В Івано-Франківську здіймається стовп диму після вибуху.

