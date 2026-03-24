На жаль, є двоє загиблі, постраждалі, яким надається допомога. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів 24 Каналу, що постраждав пологовий будинок.
"Я був в пологовому будинку, спілкувався з жінками. Двоє народжували в той момент у підвалі. Також перебували в укритті. На щастя, в пологовому будинку ні в обласному, ні в міському постраждалих немає", – зауважив міський голова.
За його словами, також було пошкоджено житлові будинки, які розташовані навколо цієї території. Зараз усі служби виконують певну роботу.
Атака на Івано-Франківськ: що відомо?
Вдень 24 березня росіяни вдарили по центру Івано-Франківська. Це сталося близько 16:50. Місцеві публікували відео, на яких помітно, як російський безпілотник впав поблизу та вибухнув.
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що росіяни намагались влучити в адмінбудівлю. Дрон влучив у пологовий будинок. Є пошкоджені вікна, зокрема, пологового та будівель, які розташовані поруч. На щастя, усі живі та неушкоджені.
Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що внаслідок атаки загинули 2 людей. Ще четверо людей постраждали. Зокрема, 6-річна дитина.
Начальник слідчого відділення Івано-Франківська підтвердив, що БпЛА невстановленого типу здійснив прицільний удар у район пологового будинку. Було пошкоджено будівлі міського та обласного пологових будинків, а також близько 10 житлових будинків. Наразі тривають усі необхідні слідчі дії.