Момент атаки опублікували у телеграмі "Захід Головне".
Що відомо про атаку на Івано-Франківськ?
Повітряну тривогу на Прикарпатті оголосили о 15:37 24 березня. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів в області.
Вже близько 16:50 у місті пролунав вибух, а по місту було чути сирени екстрених служб.
Жителі в одному з районів міста помітили дрон у небі. Далі на відео зафіксовано, як російський БпЛА впав поблизу місця зйомки та вибухнув.
Момент удару по Івано-Франківську: дивіться відео
Які наслідки вибухів 24 березня в Україні?
Російські дрони атакували Львів. За даними місцевої влади, влучання сталось у центрі міста та по житловому будинку на Сихові. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 13 людей.
Під час атаки надвечір кілька вибухів пролунало також у Вінниці та Тернополі.
За даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки сили ППО знешкодили 390 з 426 запущених Росією повітряних цілей. Ворог бив з різних напрямків ударними БпЛА, балістикою та крилатими ракетами.