К счастью, дети находились в укрытии, пострадавших нет. Об этом сообщает городской голова Тернополя Сергей Надал.
Что известно о повреждениях в результате удара?
В Тернополе 24 марта в 16:51 вражеский беспилотник попал в административное здание на проспекте Степана Бандеры. На месте происшествия сразу начали работать подразделения ГСЧС и другие экстренные службы.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В то же время взрывная волна нанесла повреждения окружающей инфраструктуре. В частности, пострадало здание педиатрического подразделения городской больницы №2 – там выбиты окна. На момент удара дети и персонал находились в укрытии, что позволило избежать жертв.
Медики оперативно отреагировали на угрозу и вовремя эвакуировали всех в безопасное место. Именно это, по словам местных властей, помогло сохранить жизнь и здоровье пациентов и работников больницы.
Сейчас спасатели ликвидируют последствия атаки, а специалисты оценивают масштабы повреждений. Информация о ситуации продолжает уточняться.
Удар по Тернополю: все детали
В 13:54 24 марта Воздушные силы предупредили Тернополь и область об угрозе российского удара – раздавались звуки воздушной тревоги. Уже в 14:42 в телеграмм пабликах появилась информация о взрывах на Тернопольщине. В 15:01 мониторы писали, что в направлении Черткова, что в Тернопольской области, летит не менее 6 вражеских ударных беспилотников.
После 16:00 на Тернопольщине прогремел ряд громких взрывов. Местные телеграмм-каналы пишут о густом столбе черного дыма в небе. Около 17:00 в городе снова работали силы ПВО. Местные говорят о громком взрыве в пределах Тернополя. Впоследствии движение транспорта заблокировали.