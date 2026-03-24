Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що Росія вже давно прагне запускати велику кількість дронів по Україні. Раніше в окупантів з цим були певні труднощі, проте зараз дещо змінилось.

Чому Росія знову почала масовані атаки по Україні?

Анатолій Храпчинський підкреслив, що в окупантів були певні обмеження щодо постачання важливих компонентів для безпілотників, але зараз, ймовірно, все налагодилось. Росіяни знову можуть збільшувати обсяг виробництва ударних безпілотників, аби атакувати ними Україну.

Плюс війна на Близькому Сході могла позбавити їх можливості запускати по Україні велику кількість "Шахедів", тому що їх потребував Іран,

– сказав він.

Крім того, наша держава позбавила Росію Starlink, тому, за словами Храпчинського, ворог знов почав повертатися до спроб реалізації mesh-зв'язку, щоб ворожі безпілотники могли майже без перешкод залітати на територію нашої держави. Це підтверджує те, почались атаки "Шахедів" вздовж північного кордону України з Білорусі.

Покращення погодних умов також могло сприяти сьогоднішній ворожій атаці.

Росіяни довго готувались і зараз вже можна казати про те, що вони почали застосовувати дрони для масових атак,

– зазначив Анатолій Храпчинський.

Він наголосив, що окупанти раніше тестували певні можливості зв'язку, і коли зібрали достатньо розвідувальної інформації, то почали спроби навантажувати українську протиповітряну оборону.

"Якщо говорити про сьогоднішню атаку, то Сил оборони України перехопили всі крилаті ракети, за винятком деяких балістичних. Тому ворог розуміє, що він не є ефективним в сенсі атак ракетами, тому навантажуватиме саме ударними безпілотниками, щоб виснажити Сили оборони", – підкреслив авіаексперт.

Важливо! У Повітряних силах повідомили, що під час масованої атаки 24 березня українським захисникам вдалось збити 18 крилатих ракет Х-101, 5 крилатих ракет "Іскандер-К", 2 керовані авіаційні ракети. Проте 7 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", на жаль, атакували Україну.

Як Україні захисти небо?

Українське керівництво попереджає, що Росія планує атакувати Україну, використовуючи 1000 безпілотників. Вже були випадки, коли ворог два дні поспіль застосовував 800 та 600 дронів.

Треба зрозуміти, що основний інструмент противника – це застосування великої кількості безпілотників протягом тривалого часу, аби розтягувати наші можливості протидії,

– сказав Храпчинський.

Зараз головна мета Росії, щоб Україна постійно потерпала від атак ворожих дронів, аби система української ППО була перевантажена. Окупанти для цього розгорнули велику кількість додаткових пускових майданчиків та налагоджують механізми зв'язку.

Наші військові дуже ефективні у роботі з дронами-перехоплювачами, проте, за словами авіаексперта, є людський фактор – постійна протидія російських "Шахедам" виснажує наших захисників.

Тому ворог намагається бити саме в цьому напрямку. Наше головне завдання зараз масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів і рухатися в процесі автоматизації цих питань,

– наголосив він.

На думку Анатолія Храпчинського, важливо, щоб було більше операторів, які контролюють автоматичний процес виконання перехоплення, а не керують цими дронами вручну.

