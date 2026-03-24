Таку інформацію підтвердив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в коментарі 24 Каналу.
Які деталі одного з наймасованіших ударів?
Полковник Юрій Ігнат повідомив раніше УП, що після нічного комбінованого удару Росія продовжує атакувати. В повітряний простір України від 9 ранку залетіло ще більш ніж 400 російських дронів.
З 9:00 до 15:00 безпілотники летіли з півдня, півночі та через лінію бойового зіткнення. Велика кількість з них залітала через Чернігівську та Сумську область. Фактично вони рухались колонами, додав Ігнат.
Географія удару протягом денної пори була ширшою, ніж уночі: Полтавщина, Київщина, Вінниччина і західні регіони, від Хмельницького до Львова. Можна сказати, це одна з найбільших атак протягом доби,
– уточнили у Повітряних силах.
Згодом Повітряні сили ЗСУ опублікують дані щодо денної російської атаки, зазначив Юрій Ігнат.
Які наслідки атаки на Україну вдень?
Вдень російські дрони вдарили по Львову. За попередніми даними очільника Львівської ОВА Максима Козицького, ворог міг атакувати будівлю, що входить до спадщини ЮНЕСКО. Також влучання сталось у житловий будинок.
Внаслідок атаки пошкоджено будівлю пологового будинку в Івано-Франківську. За даними ОВА, відомо про загиблих та постраждалих.