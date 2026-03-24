Нацгвардеец и его 15-летняя дочь возвращались из перинатального центра, в котором находилась жена военного. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
Что известно о погибших во Франковске?
Владимир Шкрумеляк вместе с дочкой возвращаться из роддома, в котором навещали маму и новорожденного ребенка Лишь недавно нацгвардеец в очередной раз стал отцом.
В ОВА также сообщили еще о 4 пострадавших в результате российского удара. Среди них – 4 летняя девочка. Все находятся в больнице, а их жизни ничего не угрожает.
Напомним, что Россия 24 марта атаковала Ивано-Франковск дронами, пытаясь попасть в административное здание, что привело к гибели двух человек. Во время атаки в роддоме две женщины рожали в подвале.
Что еще известно об атаке россиян 24 марта?
Днем 24 марта в Украину залетело 556 российских дронов, а всего за сутки – 948. Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 541 дрон противника, но зафиксировано 15 попаданий.
Россияне осуществили массированную беспилотную атаку на Львов, в результате чего пострадали 26 человек. В одном из домов после атаки отсутствуют газ и электроснабжение.
В Тернопольской и Хмельницкой областях фиксируют перебои со светом из-за ударов по энергетической инфраструктуре во время атаки россиян.