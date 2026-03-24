Нацгвардеец и его 15-летняя дочь возвращались из перинатального центра, в котором находилась жена военного. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

Что известно о погибших во Франковске?

Владимир Шкрумеляк вместе с дочкой возвращаться из роддома, в котором навещали маму и новорожденного ребенка Лишь недавно нацгвардеец в очередной раз стал отцом.

В ОВА также сообщили еще о 4 пострадавших в результате российского удара. Среди них – 4 летняя девочка. Все находятся в больнице, а их жизни ничего не угрожает.

Напомним, что Россия 24 марта атаковала Ивано-Франковск дронами, пытаясь попасть в административное здание, что привело к гибели двух человек. Во время атаки в роддоме две женщины рожали в подвале.

Что еще известно об атаке россиян 24 марта?