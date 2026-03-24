В Ивано-Франковске около 17:00 российский беспилотник попал в перинатальный центр и роддом. В результате удара погиб нацгвардеец и его ребенок.
Журналистка 24 Канала из Ивано-Франковска Елена Кандяк рассказала, что среди рожениц пострадавших нет, и во время тревоги все находились в укрытии.
По словам мэра Руслана Марцинкива больше пострадавших нет.
Новость дополняется.