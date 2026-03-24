Угроза новых ударов остается высокой. Об этом сообщает председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.
Что известно о попадании?
Российские войска продолжают атаковать Львовскую область. Во Львове 24 марта около 16 часов зафиксировали прилет в центральной части города.
По предварительной информации, в результате удара могли пострадать объекты исторической застройки, которые относятся к наследию ЮНЕСКО. Официальные данные о масштабах разрушений и пострадавших пока уточняются.
Местные власти и экстренные службы работают на месте происшествия. Информации о жертвах пока не обнародовали.
В то же время воздушная тревога продолжается, и угроза новых ударов остается высокой. Жителей города призывают не игнорировать сигналы тревоги и находиться в укрытиях.
Что еще известно об атаке Львова 24 марта?
Воздушную тревогу во Львовском районе объявили в 15:35 из-за возможных ударов врага. Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что в регионе зафиксированы вражеские беспилотники, которые движутся курсом на Львов.
Около 16:19 в областном центре прогремели взрывы. Городской голова Андрей Садовый сообщил о работе сил ПВО, которые реагировали на угрозу.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки поврежден жилой дом в центре Львова. Сейчас на месте работают все экстренные службы, уточняются масштабы разрушений и возможные пострадавшие. Жителей призывают не покидать укрытий и соблюдать сигналы воздушной тревоги. Ситуация остается напряженной, детали уточняются.