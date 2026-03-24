Загроза нових ударів залишається високою. Про це повідомляє голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Що відомо про влучання?

Російські війська продовжують атакувати Львівщину. У Львові 24 березня близько 16 години зафіксували приліт у центральній частині міста.

За попередньою інформацією, внаслідок удару могли постраждати об’єкти історичної забудови, які належать до спадщини ЮНЕСКО. Офіційні дані щодо масштабів руйнувань та постраждалих наразі уточнюються.

Місцева влада та екстрені служби працюють на місці події. Інформації про жертв поки що не оприлюднювали.

Водночас повітряна тривога триває, і загроза нових ударів залишається високою. Жителів міста закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

