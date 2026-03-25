Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, за якою логікою Росія здійснює останні удари по нашій країні. Також противник 24 березня атакував Івано-Франківськ, де влучив по пологовому будинку. Через удар загинув нацгвардієць та його 15-річна донька.

З якою метою ворог запускає велику кількість дронів?

Нарожний пояснив, що росіяни випробують нову тактику, інакше пояснити логіку ворога дуже важко.

Уночі на 24 березня відбувся комбінований удар ракетами і дронами. А майже увесь день у Києві тривала повітряна тривога. Повітряні сили повідомили, що 556 дронів було запущено і 541 збито,

– зауважив він.

Росіяни постійно змінюють свою тактику, шукають способи, як обійти наші системи ППО. Вони вигадують методи, як перенаситити її, щоб у нас закінчились ракети, дрони-перехоплювачі, щоб сіли літаки та вертольоти, які підіймаються в повітря, щоб збивати дрони, – підкреслив Павло Нарожний.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан сказав, що під час атаки 24 березня, чимало російських дронів прямували саме на житлові будинки різних міст України. Це, на його думку, були невипадкові цілі. Ворог розпочав "прямий геноцид із застосуванням російсько-китайських "Гераней", яких з'явилась чимала кількість". Росіяни накопичили ці дрони за останні тижні і намагаються майже безперервно понад добу запускати їх. Мета противника – натиснути на українське суспільство, щоб населення вимагало від влади ухвалити капітуляційні вимоги Кремля під час перемовин.

Водночас щодо кількості дронів, які запускалися під час атаки, у цьому, за словами військового експерта, нічого нового немає. Впродовж доби Росія атакувала 948 безпілотниками, і це доволі багато.

Однак, продовжив він, з огляду на те, що більшість цих дронів збиваються дешевими методами – або з літаків, або мобільними вогневими групами, або дронами-перехоплювачами – ймовірно, Росії не вдалося перевантажити українську систему ППО і дістатися до цінних об'єктів, щоб завдати великої шкоди.

Які регіони України атакували росіяни?