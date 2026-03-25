Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, по какой логике Россия осуществляет последние удары по нашей стране. Также противник 24 марта атаковал Ивано-Франковск, где попал по роддому. Из-за удара погиб нацгвардеец и его 15-летняя дочь.

С какой целью враг запускает большое количество дронов?

Нарожный объяснил, что россияне испытывают новую тактику, иначе объяснить логику врага очень трудно.

Ночью на 24 марта состоялся комбинированный удар ракетами и дронами. А почти весь день в Киеве продолжалась воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что 556 дронов было запущено и 541 сбит,

– отметил он.

Россияне постоянно меняют свою тактику, ищут способы, как обойти наши системы ПВО. Они придумывают методы, как перенасытить ее, чтобы у нас закончились ракеты, дроны-перехватчики, чтобы сели самолеты и вертолеты, которые поднимаются в воздух, чтобы сбивать дроны, – подчеркнул Павел Нарожный.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан сказал, что во время атаки 24 марта, немало российских дронов направлялись именно на жилые дома разных городов Украины. Это, по его мнению, были неслучайные цели. Враг начал "прямой геноцид с применением российско-китайских "Гераней", которых появилось немалое количество". Россияне накопили эти дроны за последние недели и пытаются почти непрерывно более суток запускать их. Цель противника – надавить на украинское общество, чтобы население требовало от власти принять капитуляционные требования Кремля во время переговоров.

В то же время по количеству дронов, которые запускались во время атаки, в этом, по словам военного эксперта, ничего нового нет. В течение суток Россия атаковала 948 беспилотниками, и это довольно много.

Однако, продолжил он, учитывая то, что большинство этих дронов сбиваются дешевыми методами – или с самолетов, или мобильными огневыми группами, или дронами-перехватчиками – вероятно, России не удалось перегрузить украинскую систему ПВО и добраться до ценных объектов, чтобы нанести большой ущерб.

Какие регионы Украины атаковали россияне?