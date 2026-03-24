Міський голова Львова Андрій Садовий в ефірі 24 Каналу наголосив, що під час тривоги обов’язково ховатися в укриття, бо жодного умовно безпечного місця просто не існує.
Що роблять у Львові для захисту від ворожих атак?
Ворог використав 40% номенклатури авіаційного озброєння і продовжуватиме атаки. Росіяни постійно змінюють тактику та шукають вразливі місця в ППО.
Під час тривоги – лише в укритті, бо передбачити, куди полетить дрон, неможливо. Сьогодні чітка ціль – житлові будинки. День складний, і наступні години будуть важкими. Місто виконує всі запити військових, купує дрони та антидронові системи, бо головне, щоб люди були в безпеці,
– сказав Садовий.
Кілька підрозділів рятувальників досі працюють на місці – вогонь усередині будинку гасять вдруге, бо після першого заливання в одній з квартир спалахнуло знову.
"Ми поспілкувались з мешканцями, я спокійний. Рятувальники працюють якісно. Зараз головне, щоб люди в лікарні були в порядку, адже навіть невелике поранення може ускладнитися, особливо на фоні стресу", – підкреслив Садовий.
Важливо! Удень 24 березня Росія випустила по Україні майже тисячу ударних безпілотників, на територію залетіло 556 російських дронів. Під удар потрапили Миколаївська, Полтавська, Львівська, Одеська, Житомирська та Івано-Франківська області.
Що ще відомо про наслідки обстрілу у Львові?
У Львові від удару дрона пошкоджено житловий будинок та об’єкти інфраструктури. Мешканці прибирають уламки скла біля магазинів та закладів.
Окрім того, росіяни влучили в житловий будинок біля церкви святого Андрія. На місці спалахнула пожежа, 13 людей доставили до лікарні.
Уламки іншого російського дрона також виявили на вулиці Степана Бандери.