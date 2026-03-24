Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що відбувається у місті зараз та які наслідки атаки Росії. Росіяни влучили біля Церкви святого Андрія, а також у житлові будинки.
До теми У Львові після удару дронів пошкоджено пам'ятку архітектури: що відомо
Куди влучив ворог у Львові?
"Станом на зараз 13 людей перебувають у комунальних лікарнях, отримали поранення. Така атака вперше, коли було влучання у серце Львова", – наголосив він.
За словами мера, пошкоджено 17 помешкань і зараз потрібно влаштувати людей на ніч. Вже є домовленість з готелями, все буде організовано.
Важливо! За повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, через атаку постраждала будівля, що належить до спадщини ЮНЕСКО.
Також атаковано музей-тюрма Лонцького у центрі міста. Повилітали вікна в органному залі і є пошкодження Церкви Святого Андрія.
На Сихові житловий дев'ятиповерховий будинок був атакований і з лівої, і з правої сторони. Я не пригадую, щоб цільово атакували житлові будинки в центрі міста. Це геноцид, –
наголосив Садовий.
Що відомо про атаку на українські міста?
Росіяни вдень 24 березня атакували місто безпілотниками. Ворог поцілив у житлову будівлю в центральній частині Львова – біля Церкви святого Андрія.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що після ударів відбулося займання житлових будинків на площі Соборній, вулиці Червоної Калини. Крім цього, внаслідок падіння уламків загорівся приватний будинок у селі Серники Бібрської територіальної громади. Уламки російського дрона також виявлені на початку вулиці Степана Бандери.
Водночас росіяни о 16:50 завдали удару по Івано-Франківську. Раніше місцеві жителі бачили дрон у небі. За словами міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, ворог намагався вдарити по одній з адміністративних будівель, однак БпЛА влучив у пологовий будинок. У будівлі, за його словами, пошкоджені вікна, так само як і в будинках, що розташовані поруч.
Під ударами дронів опинився також Тернопіль, де о 14:42 пролунали перші вибухи. Пізніше знову було чутно кілька вибухів і у небі над містом з'явився стовп густого чорного диму. Ще один вибух прозвучав о 17:00. Наразі невідомо про наслідки атаки на місто.