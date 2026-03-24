На місці працюють рятувальники, а мешканці прибирають уламки скла з магазинів і закладів. Кореспондент 24 Каналу побував у зоні влучання.

Якими є наслідки ворожої атаки по Сихову?

24 березня близько 16 години у Львові, на проспекті Червоної Калини, внаслідок атаки ворожого дрона сталося масове пошкодження житлового будинку та прилеглої інфраструктури. Під удар потрапили верхні поверхи багатоповерхівки, а також об’єкти громадського користування.

Наслідки атаки вражають – усі вікна 9-поверхового будинку вибито, що спричинило падіння скла на нижні поверхи та тротуар. У деяких квартирах на цих поверхах, за попередньою інформацією, був прямий приліт, через що туди наразі не пускають мешканців та працюють підрозділи ДСНС.

Наслідки удару по багатоповерхівці: дивіться відео

Також значні пошкодження зазнала інфраструктура міста:

на зупинці громадського транспорту розбиті конструкції та вивіски,

маршрутні автобуси постраждали – вибиті вікна у кількох транспортних засобах,

у прилеглих магазинах і закладах було знищено вітрини.

Приліт у житлову багатоповерхівку на проспекті Червоної Калини / Фото Емала Набі

Через руйнування тимчасово припинили рух трамвайних маршрутів №4 та №8. На проспекті Червоної Калини перекрито рух транспорту.

На місці події працюють рятувальники, представники поліції та комунальні служби. Вони фіксують масштаби руйнувань, прибирають уламки скла та забезпечують безпеку громадян.

Люди намагаються самотужки прибрати зруйновані вітрини: дивіться відео

Мешканці районів, що постраждали, долучилися до прибирання – особливо у магазинах та закладах, де після вибуху розлетілося скло.

Що ще відомо про приліт по Сихову?