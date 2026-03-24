Екстрені служби вже виїхали на місце події, мешканців закликають перебувати в укриттях. Про це повідомляє міський голова Андрій Садовий.

Що відомо про влучання у багатоповерхівку?

У Львові сталося чергове влучання ворожого дрона у житловий будинок. Інцидент стався 24 березня близько 16 години на Сихові, на проспекті Червоної Калини.

На місці працюють рятувальні служби та поліція для оцінки збитків і забезпечення безпеки мешканців. Жителів закликають не залишати укриттів, дотримуватися сигналів повітряної тривоги та залишатися пильними.

Це вже другий випадок у Львові сьогодні: раніше ворожий БпЛА пошкодив житловий будинок у центральній частині міста. Місцева влада та правоохоронці продовжують моніторити ситуацію та реагувати на нові загрози.

Загроза нових ударів залишається високою, тож мешканців закликають зберігати спокій, але бути готовими до можливої евакуації.

Що відомо про перше влучання у Львові?