Экстренные службы уже выехали на место происшествия, жителей призывают находиться в укрытиях. Об этом сообщает городской голова Андрей Садовый.
Что известно о попадании в многоэтажку?
Во Львове произошло очередное попадание вражеского дрона в жилой дом. Инцидент произошел 24 марта около 16 часов на Сыхове, на проспекте Красной Калины.
На месте работают спасательные службы и полиция для оценки ущерба и обеспечения безопасности жителей. Жителей призывают не покидать укрытий, соблюдать сигналы воздушной тревоги и оставаться бдительными.
Это уже второй случай во Львове сегодня: ранее вражеский БпЛА повредил жилой дом в центральной части города. Местные власти и правоохранители продолжают мониторить ситуацию и реагировать на новые угрозы.
Угроза новых ударов остается высокой, поэтому жителей призывают сохранять спокойствие, но быть готовыми к возможной эвакуации.
Что известно о первом попадании во Львове?
Во Львове зафиксировали взрыв в центральной части города. По предварительной информации, в результате удара могли пострадать объекты исторической застройки, которые относятся к наследию ЮНЕСКО. Официальные данные о масштабах разрушений и пострадавших пока уточняются.
В результате атаки пострадали по меньшей мере два человека. Они находятся в тяжелом состоянии.