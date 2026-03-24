На месте работают спасатели, а жители убирают осколки стекла из магазинов и заведений. Корреспондент 24 Канала побывал в зоне попадания.
Каковы последствия вражеской атаки по Сихову?
24 марта около 16 часов во Львове, на проспекте Красной Калины, в результате атаки вражеского дрона произошло массовое повреждение жилого дома и прилегающей инфраструктуры. Под удар попали верхние этажи многоэтажки, а также объекты общественного пользования.
Последствия атаки поражают – все окна 9-этажного дома выбиты, что повлекло падение стекла на нижние этажи и тротуар. В некоторых квартирах на этих этажах, по предварительной информации, был прямой прилет, из-за чего туда пока не пускают жителей и работают подразделения ГСЧС.
Последствия удара по многоэтажке: смотрите видео
Также значительные повреждения получила инфраструктура города:
- на остановке общественного транспорта разбиты конструкции и вывески,
- маршрутные автобусы пострадали – выбиты окна в нескольких транспортных средствах,
- в близлежащих магазинах и заведениях были уничтожены витрины.
Прилет в жилую многоэтажку на проспекте Красной Калины / Фото Эмала Наби
Из-за разрушений временно прекратили движение трамвайных маршрутов №4 и №8. На проспекте Красной Калины перекрыто движение транспорта.
На месте происшествия работают спасатели, представители полиции и коммунальные службы. Они фиксируют масштабы разрушений, убирают обломки стекла и обеспечивают безопасность граждан.
Люди пытаются самостоятельно убрать разрушенные витрины: смотрите видео
Жители районов, пострадавших, присоединились к уборке – особенно в магазинах и заведениях, где после взрыва разлетелось стекло.
Что еще известно о прилете по Сихову?
Во Львове произошло очередное попадание вражеского дрона в жилой дом. Инцидент произошел 24 марта около 16 часов на Сыхове, на проспекте Красной Калины. На месте работают спасательные службы и полиция для оценки ущерба и обеспечения безопасности жителей.
Это уже второй случай во Львове сегодня: ранее вражеский БпЛА повредил жилой дом в центральной части города. Местные власти и правоохранители продолжают мониторить ситуацию и реагировать на новые угрозы. Угроза новых ударов остается высокой, поэтому жителей призывают сохранять спокойствие, но быть готовыми к возможной эвакуации.