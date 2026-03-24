Про це пише голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Атака на Львів: що відомо?

Нині лунає тривога у більшості регіонів України й Львів не виключення. Тривога через загрозу ударних безпілотників пролунала ще у 14:28 й згодом поширилась на усі райони області.

Вже о 16:19 очільник Львівської ОВА повідомив про роботу ППО у місті. Раніше повідомлялось про рух БпЛА на Давидів, Сихів, Перемишляни та Бібрку.

Мер міста Садовий попереджав про рух ворожого дрона у напрямку Львова. Також він закликав місцевих не знімати роботу ППО.