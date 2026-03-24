Об этом пишет председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Атака на Львов: что известно?
Сейчас звучит тревога в большинстве регионов Украины и Львов не исключение. Тревога из-за угрозы ударных беспилотников прозвучала еще в 14:28 и впоследствии распространилась на все районы области.
Уже в 16:19 глава Львовской ОВА сообщил о работе ПВО в городе. Ранее сообщалось о движении БпЛА на Давыдов, Сихов, Перемышляны и Бибрку.
Мэр города Садовый предупреждал о движении вражеского дрона в направлении Львова. Также он призвал местных не снимать работу ПВО.
Где еще слышали взрывы днем 24 марта?
Около 15:00 взрывы слышали жители Тернопольской области. Повторные взрывы гремели уже через час – в 16:00. Местные телеграмм-каналы сообщают о густом столбе черного дыма в небе.
Также враг атаковал дронами Винницкую область – там слышали ряд взрывов, однако о последствиях обстрела пока не известно.