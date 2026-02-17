Водночас прокурори стверджують, що частину коштів, отриманих злочинною організацією, могли витратити на освіту дітей. Про це повідомляє hromadske.

Що сказав Галущенко?

Герман Галущенко заявив, що за навчання його сина у Швейцарії платили інші люди, зокрема хрещений батько.

За словами колишнього посадовця, перший рік навчання оплатив "дуже заможний" кум, а згодом – інша особа.

Там різні кошти, усім це дуже цікаво. Там різні люди платили, перший рік платив хрещений батько, потім інша людина. У мене багато кумів, вони всі заможні,

– сказав Галущенко.

Ім’я благодійника він назвати відмовився, пояснивши це "некоректністю".

Заява пролунала перед засіданням суду щодо обрання запобіжного заходу. Прокурор САП Іван Дячук зазначив, що частину коштів, отриманих злочинною організацією, Галущенко нібито витратив на навчання дітей.

Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що син експосадовця вже кілька років навчається у престижному швейцарському коледжі College Alpin Beau Soleil, де річна вартість навчання з проживанням може сягати приблизно 200 тисяч доларів.

Нагадаємо, 15 лютого Галущенка затримали під час спроби виїхати з України та повідомили про підозру у причетності до корупційної схеми "Мідас". Прокурори планують клопотати про арешт із можливістю застави у 425 мільйонів гривень.

У чому підозрюють ексміністра?