Про це Галущенко розповів у залі суду.

Дивіться також Галущенко подав скаргу до суду через "незаконне затримання"

Галущенко розповів, як його затримували

Герман Галущенко розповів, що його зняли з потягу о 4 ранку, а детективи НАБУ прибули за ним о 9 годині ранку. Також вони оглянули його речі.

Він заявив, що не згоден із затриманням. Він каже, що їхав за кордон, щоб побачити своїх дітей, які там живуть і вчаться. Ексміністр запевнив, що законно купив квиток на потяг і нікуди не тікав.

Довідка: Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, а міністром юстиції став у 2025 році – з липня по листопад.

Що відомо про підозру Галущенку?