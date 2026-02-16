Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Галущенко подав скаргу на незаконне затримання

У ВАКС уточнили, що до установи надійшла скарга від сторони захисту ексміністра "щодо незаконного затримання".

Судове засідання з розгляду цієї скарги призначене на понеділок о 17:00.

Довідка: Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, а міністром юстиції став у 2025 році – з липня по листопад.

Що відомо про підозру Галущенку?

  • У листопаді 2025 року НАБУ та САП викрили корупційну схему у держпідприємстві "Енергоатом". За даними слідства, через схему пройшло близько 100 мільйонів доларів.

  • Коли стало відомо про можливу причетність Галущенка до махінацій в енергетиці, його усунули з посади міністра юстиції.

  • 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру.

  • Герману Галущенку повідомили про підозру у відмиванні коштів та участі у злочинній організації.

  • У період перебування Галущенка на посаді через його довірену особу, відому як "Рокет", злочинна організація отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.